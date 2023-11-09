ТС можно будет регистрировать без ОСАГО – на Госуслугах. Закон принят в первом чтении

Госдума приняла поправки о немедленном снятии с учета транспортных средств и регистрации без ОСАГОГосударственная Дума приняла в первом чтении поправки к «Закону о государственной регистрации транспортных средств», инициатором которых выступил глава думского Комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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