Лавров не оставил без внимания скандал на чемпионате мира по шахматам

Министр иностранных дел России остроумно напомнил о манере главаря киевского режима одеваться.Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров лаконично и остроумно прокомментировал скандал на чемпионате мира по быстрым шахматам, который сейчас проходит в США.
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