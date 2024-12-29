Лавров не оставил без внимания скандал на чемпионате мира по шахматам

Министр иностранных дел России остроумно напомнил о манере главаря киевского режима одеваться.Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров лаконично и остроумно прокомментировал скандал на чемпионате мира по быстрым шахматам, который сейчас проходит в США.