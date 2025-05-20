На территории спортивной базы «Море спорта» в Нижегородской области состоялось торжественное открытие турнира МВД России по хоккею с шайбой, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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