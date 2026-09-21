Беспредел, как он есть: Мигрантов подселяют к старикам. А те начинают над ними издеваться

Наш герой – Семён Голубев. Он стал одним из тех несчастных детей России, кто волею политиков оказался от неё вдали.
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