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Зимние шины для легкого коммерческого транспорта: что выбрать?

За прошлый год рынок автомобильных шин в России показал снижение, что неудивительно: продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) рухнули на 24 % (данные «Автостат Инфо»).

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