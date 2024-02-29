Исследователи НИУ ВШЭ связали выбор месяца рождения ребёнка с доходами семьи

Исследователи НИУ ВШЭ в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребёнка в Российской Федерации: статистический анализ» пришли к выводу, что выбор месяца рождения ребёнка в России определяется размером доходов семьи.
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