У вас не 5 чувств, а гораздо больше

Вопреки Аристотелю, у человека гораздо больше пяти чувств. Статья раскрывает интероцепцию, проприоцепцию, термоцепцию и другие удивительные способности восприятия, а также сравнивает их с чувствами животных.
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