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Правомочность нового президента Румынии поставлена под сомнение

В понедельник, 26 мая, пройдет инаугурация нового президента Румынии Никушора Дана. Конституционный суд ратифицировал его победу, отклонив иск Джордже Симиона, лидера «Альянса за объединение румын», о манипуляциях на выборах.

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