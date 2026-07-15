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RT Russia

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Климатолог Киселёв объяснил влияние Эль-Ниньо на осадки в России

Климатолог Киселёв объяснил влияние Эль-Ниньо на осадки в России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв заявил, что связанные с Эль-Ниньо изменения режима осадков не доходят до России, однако глобальное потепление усиливает погодные аномалии в стране.

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