Климатолог Киселёв объяснил влияние Эль-Ниньо на осадки в России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв заявил, что связанные с Эль-Ниньо изменения режима осадков не доходят до России, однако глобальное потепление усиливает погодные аномалии в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии