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Война с символами победы в Великой Отечественной войне по-латышский

Война с символами победы в Великой Отечественной войне по-латышский

Война с символами победы в Великой Отечественной войне не прекращается ни на мгновение и имеет уже долгую историю Начало ей было положено почти сразу после распада СССР, когда в странах Прибалтики и на Украине стали чествовать пособников нацистов.

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