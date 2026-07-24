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Преподаватель МГОК рассказал о повышении квалификации в МГТУ имени Н.Э. Баумана

Преподаватель МГОК рассказал о повышении квалификации в МГТУ имени Н.Э. Баумана

Более 4,5 тысячи специалистов обновили методики с участием экспертов рынкаПреподаватель физики Московского государственного образовательного комплекса Екатерина Соколова рассказала, что в процессе обучения студентов важно наглядно демонстрировать применение теоретических знаний на практике.

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