Закон, порядок, государство

774 подписчика

В День семьи, любви и верности историей знакомства поделились полицейские семьи из Оренбургской области

В День семьи, любви и верности историей знакомства поделились полицейские семьи из Оренбургской области

День семьи, любви и верности - один из самых замечательных праздников. Сотрудники бузулукской полиции поздравляют все семьи с этим теплым праздником и раскрывают секреты семейного счастья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх