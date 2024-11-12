PNAS: напряженная работа мозга истощает области, отвечающие за самоконтроль

Итальянские ученые из Технологической школы передовых исследований Лукки выяснили, что длительное умственное переутомление может истощить области мозга, отвечающие за способность человека к самоконтролю и стать причиной агрессивного поведения.
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