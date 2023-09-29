Сырые гребешки из Приморья чуть не вышли боком жителям Китая

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, которая находится в Уссурийске, проверили крупную партию живого морского гребешка производителя из Ольгинского района, предназначенной на экспорт в КНР.
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