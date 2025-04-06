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Москва утвердила проекты ФОКов общей площадью 48 тыс. кв. м в 2024 году

Москва утвердила проекты ФОКов общей площадью 48 тыс. кв. м в 2024 году

В 2024 году в Москве утвердили проекты строительства пяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Их возведут на площадках бывших промзон, таких как Соколиная Гора и Автомоторная.

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