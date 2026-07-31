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Газета.ру

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Сибига попросил главу МИД Индии играть активную роль в мирных усилиях

Сибига попросил главу МИД Индии играть активную роль в мирных усилиях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "хороший" телефонный разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которого попросил Нью-Дели играть активную роль в мирных усилиях.

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