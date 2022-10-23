Сотрудницу клининга отправили в колонию за попытку убить пожилую семейную пару в Иркутске

В Иркутске суд вынес приговор по делу 42-летней сотрудницы клининговой службы. Женщине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы за попытку убийства пожилой семейной пары, у которой она убиралась, передает пресс-служба областного СК.
В Иркутске суд вынес приговор по делу 42-летней сотрудницы клининговой службы. Женщине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы за попытку убийства пожилой семейной пары, у которой она убиралась, передает пресс-служба областного СК.
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