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У 19 детей из Тюменской области нашли опасные венерические болезни

Почти у двадцати детей из Тюменской области были обнаружены опасные венерические заболевания. По информации тюменского Роспотребнадзора, 12 подростков заразились сифилисом, а у семи была обнаружена гонорея.

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