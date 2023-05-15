В Брянске директора фирмы осудят за хищение при капремонте на 900 тыс. рублей

По версии следствия, директор коммерческой организации при капремонте кровли многоквартирного дома не выполнил все работы, но предоставил в Региональный фонд капремонта недостоверные сведения о выполнении договорных обязательств в полном объеме, - .
По версии следствия, директор коммерческой организации при капремонте кровли многоквартирного дома не выполнил все работы, но предоставил в Региональный фонд капремонта недостоверные сведения о выполнении договорных обязательств в полном объеме, - .
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