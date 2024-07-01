В Steam навсегда бесплатными стали сразу 7 игр. Среди них есть проект с рейтинго...

В Steam навсегда бесплатными стали сразу 7 игр. Среди них есть проект с рейтингом 93%, который раньше стоил 560 рубЗа последние несколько дней в сервисе Steam на полностью бесплатную модель распространения перешли сразу семь игр, некоторые из которых получили положительные отзывы от геймеров.
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