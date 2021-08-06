Законы информирования и прививка от ковида

☭КОМПАСЗаконы информирования и прививка от ковида Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Уж он-то, наверняка обладает всей полнотой информации обо всем.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаПочему-то я, даже не напрягаясь и особо ничего не разыскивая, спокойно распечатала себе таблицу по антителам из интернета. А такой грамотный автор - и берет данные тетки из США. Странно это.Алла ДубининаИнтересно, кто пытается поймать рыбку в этой мутной воде недоинформированности ???Создать условия для потери ориентации вот времени и пространстве что б легше было потом взять за жабры...Александр ЦыбулькинЗачем народу информация, если он ей заранее не верит? И вообще, нужны знания, а не вера. Вот знаний-то у жертв ЕГЭ нет. Это большой успех власти.Ночной кошмарУмный найдёт информацию, а дураку разжёвывать её, это керенские деньги, пустая трата времени.Ночной кошмарАффтор из народных сочинителей... или читателей за дураков держит. Зачем бегать по поликлиникам, звонить каким-то тёткам в США, если всё можно узнать в интернете. Но, конечно, не на ОКах или Ютубе. Да и вообще, стойкость организма зависит не только от количества антител, но и от качества иммунитета. Так что не надо хернёй маяться. Прививайтесь, и будете спать спокойно.Комментировать
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