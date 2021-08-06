☭КОМПАС

51 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Искать возможности для сохранения стабильности нужно с теми, от кого эта стабильность зависит США, Европа, Китай... О...Ещё один «братски...
  • Алексей
    я и не призываю прощать, но искать возможности для сохранения стабильности. "Худой мир лучше доброй ссоры.Ещё один «братски...
  • Александр Симаков
    А Вас насильно вино грузинское пить заставляют? Не покупайте, и роста торговли не будет.Ещё один «братски...

Законы информирования и прививка от ковида

Законы информирования и прививка от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Уж он-то, наверняка обладает всей полнотой информации обо всем.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Ирина
Почему-то я, даже не напрягаясь и особо ничего не разыскивая, спокойно распечатала себе таблицу по антителам из интернета. А такой грамотный автор - и берет данные тетки из США. Странно это.
Алла Дубинина
Интересно, кто пытается поймать рыбку в этой мутной воде недоинформированности ???Создать условия для потери ориентации вот времени и пространстве что б легше было потом взять за жабры...
Александр Цыбулькин
Зачем народу информация, если он ей заранее не верит? И вообще, нужны знания, а не вера. Вот знаний-то у жертв ЕГЭ нет. Это большой успех власти.
Ночной кошмар
Умный найдёт информацию, а дураку разжёвывать её, это керенские деньги, пустая трата времени.
Ночной кошмар
Аффтор из народных сочинителей... или читателей за дураков держит. Зачем бегать по поликлиникам, звонить каким-то тёткам в США, если всё можно узнать в интернете. Но, конечно, не на ОКах или Ютубе. Да и вообще, стойкость организма зависит не только от количества антител, но и от качества иммунитета. Так что не надо хернёй маяться. Прививайтесь, и будете спать спокойно.

Картина дня

наверх