Великая деглобализационная война

Помните, как в советских учебниках применительно ко Второй мировой войне рассказывалось, как «в мире чистогана и наживы» принадлежавшие американским акционерам германские заводы производили военную продукцию для рейха, исправно перечисляя прибыли своим американским акционерам.
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