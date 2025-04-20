В Германии заявили о преследовании православия во всем мире

Экс-депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в интервью РИА Новости заявила, что дискриминация православных верующих приобретает глобальный и агрессивный характер .
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