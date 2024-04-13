Очередной путинский рекорд: почти 60% российских студентов учатся на платной основе

Наверное, многие согласятся с мыслью о том, что для того, чтобы в стране были мощные промышленность и наука, качественное здравоохранение и так далее, необходима масштабная кузница кадров, которая будет готовить огромное количество специалистов высочайшего качества.
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