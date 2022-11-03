Ведущий Fox News высмеял Байдена за критику республиканцев, поддерживающих Трампа

Речь президента США Джо Байдена об угрозе демократии со стороны республиканцев, поддерживающих бывшего главу государства Дональда Трампа, вероятно, сложилась в последнюю секунду перед его выступлением, считает ведущий Fox News Джесси Уоттерс.
Речь президента США Джо Байдена об угрозе демократии со стороны республиканцев, поддерживающих бывшего главу государства Дональда Трампа, вероятно, сложилась в последнюю секунду перед его выступлением, считает ведущий Fox News Джесси Уоттерс.
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