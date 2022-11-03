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Ведущий Fox News высмеял Байдена за критику республиканцев, поддерживающих Трампа

Ведущий Fox News высмеял Байдена за критику республиканцев, поддерживающих Трампа

Речь президента США Джо Байдена об угрозе демократии со стороны республиканцев, поддерживающих бывшего главу государства Дональда Трампа, вероятно, сложилась в последнюю секунду перед его выступлением, считает ведущий Fox News Джесси Уоттерс.

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