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Проект закона о диаспорах

 Председатель  Государственной  Думы  В.  Володин    сообщил,  что  уже  в  понедельник,  то  есть    завтра,  в  Думу     будет  внесён  законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности  России,  а также по решению суда лишать почётных званий за  ряд преступлений,  в том  числе  за   дискредитацию     наших    вооруженных   сил;    за  распространение     заведомо  ложной   информации о  вооружённых  силах;  экстремизм,  призывы  к  нарушению  территориальной  целостности  России,   и  др.

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Комментарии
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ВС
Валерий Соловьев
Не должно быть этих об&#39;единений вообще.
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9 час.

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