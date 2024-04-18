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´Белшина´ совместно с БГТУ укрепляет партнерство с ведущими китайскими шинными компаниями.

´Белшина´ совместно с БГТУ укрепляет партнерство с ведущими китайскими шинными компаниями.

В симпозиуме по вопросам развития шинного производства, который состоялся в Циндаоском университете науки и технологий (Китайская Народная Республика), приняла участие белорусская делегация во главе с генеральным директором ОАО ´Белшина´ Александром КОВАЛЕВЫМ и ректором Белорусского государственного технологического университета Игорем ВОЙТОВЫМ.

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