Коммунальную аварию в Воронежской области прокомментировали в администрации

На месте аварии на улице 50 лет СССР, продолжаются сварочные работы по устранению прорыва. Сейчас над устранением проблемы работают семь рабочих, а также три единицы техники из Россошанского филиала «Газпром теплоэнерго Воронеж».
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