Ветеран израильской разведки рассказал, что ВС РФ должны сделать для достижения целей спецоперации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми в эфире программы «Полный контакт» рассказал, что российская армия должна сделать, чтобы переломить ход специальной военной операции на Украине и достичь всех поставленных целей.
Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми в эфире программы «Полный контакт» рассказал, что российская армия должна сделать, чтобы переломить ход специальной военной операции на Украине и достичь всех поставленных целей.
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