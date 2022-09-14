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Ветеран израильской разведки рассказал, что ВС РФ должны сделать для достижения целей спецоперации

Ветеран израильской разведки рассказал, что ВС РФ должны сделать для достижения целей спецоперации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми в эфире программы «Полный контакт» рассказал, что российская армия должна сделать, чтобы переломить ход специальной военной операции на Украине и достичь всех поставленных целей.

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