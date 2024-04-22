Тревожное открытие — сон меньше 6 часов в сутки вызывает неизлечимое заболевание

Ученые рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. Недавнее масштабное исследование показало еще одну опасность недосыпа — оно увеличивает риск развития опасного и неизлечимого хронического заболевания почти в два раза.
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