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Царьград

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На оборонном заводе под Ижевском произошёл мощный взрыв

На оборонном заводе под Ижевском произошёл мощный взрыв

Позже выяснилось, что взрыв был необходим для плановых испытаний ракетных двигателей.Взрыв под Ижевском с мощным столбом пламени, видео с которым быстро разошлось в соцсетях и Telegram-каналах, произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️надо долбануть в Киеве Раду
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