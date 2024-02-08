На оборонном заводе под Ижевском произошёл мощный взрыв

Позже выяснилось, что взрыв был необходим для плановых испытаний ракетных двигателей.Взрыв под Ижевском с мощным столбом пламени, видео с которым быстро разошлось в соцсетях и Telegram-каналах, произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии