На оборонном заводе под Ижевском произошёл мощный взрыв

Позже выяснилось, что взрыв был необходим для плановых испытаний ракетных двигателей.Взрыв под Ижевском с мощным столбом пламени, видео с которым быстро разошлось в соцсетях и Telegram-каналах, произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.