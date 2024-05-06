Длительный сон на выходных может сделать вас счастливыми

Нет ничего лучше, чем поваляться на выходных. Теперь эксперты обнаружили еще одну причину, по которой вам следует оставаться в постели: люди, которые спят «догоняющим сном», реже испытывают симптомы депрессии.
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