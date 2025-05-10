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Энциклопедия Техники

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Смелый эксперимент Deutz-Fahr из 90-х: самоходный пресс-подборщик PowerPress 120 H…

Смелый эксперимент Deutz-Fahr из 90-х: самоходный пресс-подборщик PowerPress 120 H…

﻿﻿В 1993 году на выставке Agritechnica в Ганновере компания Deutz-Fahr впервые представила публике свою новую и уникальную машину для рынка сеноуборочной техники — самоходный тюковый пресс-подборщик PowerPress 120 H.

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