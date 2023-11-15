ЦАХАЛ на четыре часа остановит бои на севере Газы для эвакуации населения

Армия обороны Израиля вновь объявила четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах на севере сектора Газа для эвакуации населения на юг анклава, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.
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