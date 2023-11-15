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ЦАХАЛ на четыре часа остановит бои на севере Газы для эвакуации населения

ЦАХАЛ на четыре часа остановит бои на севере Газы для эвакуации населения

Армия обороны Израиля вновь объявила четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах на севере сектора Газа для эвакуации населения на юг анклава, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

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