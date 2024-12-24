В России задумались запретить голосовые звонки в мессенджерах

Этот вопрос обсуждают Минцифры и РКН Минцифры и РКН сейчас изучают два сценария: блокировку голосового трафика из-за границы и полный запрет на такие звонки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника в компаниях-операторах связи и собеседник на телеком-рынке.
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