Происшествия
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Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела в отношении ряда лиц, обвиняемых в руководстве преступным сообществом, участии в нем и других преступлениях

Завершено расследование уголовного дела в отношении ряда лиц, обвиняемых в руководстве преступным сообществом, участии в нем и других преступлениях

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Кабочкина, Сергея Айрапетова и Александра Трошина.

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