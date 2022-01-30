Sohu: ЕС будет кусать локти, узнав о хитрости Италии с контрактом на российский газ

Италия подписала долгосрочный контракт на поставку российского газа по дружественной цене, пока другие страны ЕС страдают от нехватки ресурсов и высоких цен на энергоресурсы.
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