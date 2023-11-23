Названы профессии с самой высокой и самой низкой зарплатой в Петербурге

В среднем петербуржцы получают 60 тысяч рублей в месяц. Рейтинг самых «дорогих» профессий Петербурга в 2023 году возглавляет дата-сайентист — таким специалистам в среднем готовы платить 230 тысяч рублей в месяц, а их максимальная зарплата может доходить до 630 тысяч.