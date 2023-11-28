Бочкарёв: С начала года в Новой Москве ввели свыше 1,78 млн кв. м жилья

В Троицком и Новомосковском округах столицы с начала 2023 года введено в эксплуатацию более 1,78 миллиона «квадратов» жилой недвижимости, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 миллиона квадратных метров жилья.
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