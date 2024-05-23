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Частично беспилотная «Ласточка» появится на МЦК этим летом

Частично беспилотная «Ласточка» появится на МЦК этим летом

Научно-технический совет РЖД подтвердил готовность к запуску на МЦК беспилотного поезда с присутствием в кабине машиниста.

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