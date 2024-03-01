Польский генерал предрёк поражение ВСУ к концу весны без помощи Запада

Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью порталу PAP предрёк ВСУ полное уничтожение уже к концу весны, если киевские власти не получат военной помощи от Запада.
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