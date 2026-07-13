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«Лейкерс» не пытаются обменять Джарреда Вандербилта

По информации инсайдера Джейка Фишера, « Лейкерс » не проявляли заметной активности на рынке с целью обменять форварда Джарреда Вандербилта .

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