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Житель Астрахани спас сбережения обманутой соседки и помог полиции задержать преступника

Житель Астрахани спас сбережения обманутой соседки и помог полиции задержать преступника

Вечером 4 декабря в Отдел полиции №1 УМВД России по городу Астрахани позвонил взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 89-летняя соседка, действуя по инструкциям телефонного афериста, обналичила со своего банковского счета 450 000 рублей и приготовилась передать наличные злоумышленникам.

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