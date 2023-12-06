Житель Астрахани спас сбережения обманутой соседки и помог полиции задержать преступника

Вечером 4 декабря в Отдел полиции №1 УМВД России по городу Астрахани позвонил взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 89-летняя соседка, действуя по инструкциям телефонного афериста, обналичила со своего банковского счета 450 000 рублей и приготовилась передать наличные злоумышленникам.