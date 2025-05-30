Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Когда радость от расширения НАТО охватила Хельсинки, финны, возможно, и не ожидали, что первым “подарком” в честь сего события будет счет от России на астрономическую сумму в три миллиарда евро! Корпорация “Росатом” подала иск против Финляндии в Международный арбитражный суд, требуя компенсации огромных убытков, причиненных односторонним разрывом контракта на строительство АЭС “Ханхикиви”.