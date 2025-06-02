Британия против: как Лондон пытается сорвать переговоры РФ и Украины

Сергей Карпухин/ТАСС Налеты БПЛА, подрывы в Брянской и Курской областях происходят буквально за сутки до второго раунда переговоров по урегулированию украинского кризиса, который должен пройти в Стамбуле.
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