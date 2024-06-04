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Более 150 событий пройдет в Москве в честь Дня молодежи

Более 150 событий пройдет в Москве в честь Дня молодежи

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев В конце июня в Москве организуют спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты, посвященные Дню молодежи, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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