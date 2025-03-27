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Экс-футболист «Зенита» переходит в украинский клуб, Угальде ждут в Европе. Трансферные слухи дня

Экс-футболист «Зенита» переходит в украинский клуб, Угальде ждут в Европе. Трансферные слухи дня

Свежее к утру.Что в России«Локомотив» отдал защитника в аренду белорусскому клубуАлександр Мысякин, Sport24Защитник «Локомотива» Кирилл Волков перешел в дзержинский «Арсенал» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

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