Зеленского заставляют убрать Сырского: что скрывается за слухами об отставке

Сырского хотят убрать: Зеленский оказался под ударом собственных соратниковКто стоит за слухами об отставке главкома ВСУ Александра Сырского? Вместе с «Комсомольской правдой» мы выяснили, что всё упирается в драку за деньги, власть и доверие Европы.
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