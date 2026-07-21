Зеленского заставляют убрать Сырского: что скрывается за слухами об отставке

Сырского хотят убрать: Зеленский оказался под ударом собственных соратниковКто стоит за слухами об отставке главкома ВСУ Александра Сырского? Вместе с «Комсомольской правдой» мы выяснили, что всё упирается в драку за деньги, власть и доверие Европы.