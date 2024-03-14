Warner Bros. все еще готовит экранизацию «Второму игроку приготовиться», но сниме...

Warner Bros. все еще готовит экранизацию «Второму игроку приготовиться», но снимет ее не СпилбергРесурсу Showbiz 411 удалось подловить Стивена Спилберга, просочившегося на вечеринку, на которой команда «Оппенгеймера» обмывала семь «Оскаров», и задать несколько вопросов.