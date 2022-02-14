Мужчина в Кондопоге получил серьезные ожоги на пожаре

Житель карельского города пострадал в собственной квартире Субботним вечером 12 февраля в 17 часов 07 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в 2-этажном 8-квартирном деревянном жилом доме на улице Садовой.